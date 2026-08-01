«Тобі потрібен новий тренер». Журналіст закликав Джошуа відмовитися від команди Усика перед боєм із Ф’юрі

Журналіст вважає, що команда Усика, яка перебувала в кутку британця під час поєдинку з албанцем, провалила бій.

«Для мене невдахи тижня — це кут Ентоні Джошуа в його бою проти Крістіана Пренги. Це команда Усика, яка тренувала Джошуа. Це був гучний союз між Ей Джеєм і командою тренерів, що працює з найвидатнішим суперважковаговиком цього покоління.

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Усі були в захваті від цього. Усі вважали, що це буде чудове поєднання. Усі говорили про те, наскільки чудово пройшли тренування з командою Усика. А потім, після першого раунду, коли Ентоні Джошуа двічі побував у нокдауні в бою з Крістіаном Пренгою, його кут давав йому не найкращі поради: «Не падай. Тримайся на ногах.

Після того, як Крістіан Пренга двічі відправляє вашого бійця в нокдаун, ваша порада — «більше не падай»? Чи існує між ними мовний бар'єр? Звісно. Але хіба це не було відомо до бою? Якби Ентоні Джошуа не нокаутував Пренгу в наступному раунді, ми б рознесли кут Ентоні вщент".

Меннікс закликав Джошуа відмовитися від послуг команди Олександра Усика перед своїм боєм із Тайсоном Ф’юрі.

«Ентоні, попереду в тебе великий бій із Тайсоном Ф’юрі, що відбудеться пізніше цього року. Тобі потрібен новий тренер. Можливо, тобі потрібен старий тренер. Повернися до Роба Маккрекена. Повернися до Бена Девісона. Повернися до людей, яких ти знаєш, адже в певний момент бою проти Тайсона Ф’юрі виникне потреба внести корективи. А ці тренери — через мовний бар'єр чи з якоїсь іншої причини — не зможуть підказати тобі, які саме корективи потрібні. Тобі слід зібрати нову команду, перш ніж ти зустрінешся з Тайсоном Ф’юрі», — наводить слова журналіста DAZN.

Наприкінці минулого тижня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.