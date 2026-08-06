Журналіст Sports Illustrated Кріс Меннікс розкрив нові подробиці щодо майбутнього поєдинку між Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

За інформацією інсайдера, наразі найбільш імовірним місцем проведення бою є США. Головним претендентом на проведення поєдинку вважається легендарна арена «Медісон-Сквер-Гарден» у Нью-Йорку.

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Також Меннікс повідомив орієнтовну дату зустрічі британських боксерів. Попередньо Джошуа та Ф’юрі можуть вийти в ринг наприкінці осені.

«За словами джерел, переговори ще тривають, але орієнтовною датою є 20 листопада. Проведення бою у п’ятницю дозволить уникнути конкуренції зі студентським футболом», — написав журналіст.

Нагадаємо, Наприкінці липня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Також промоутер Тайсона Ф’юрі Френк Воррен висловився щодо бою свого клієнта проти Ентоні Джошуа.

Крім того, колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс поділився думкою про майбутнє протистояння британців.

Раніше боксер і відеоблогер Джейк Пол також розповів про свої спогади щодо поєдинку проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа.