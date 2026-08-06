Інсайдер назвав дату та місце проведення бою Джошуа — Ф’юрі

6 серпня, 09:58
Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі (Фото: Matchroom/Top Rank)

Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі (Фото: Matchroom/Top Rank)

Журналіст Sports Illustrated Кріс Меннікс розкрив нові подробиці щодо майбутнього поєдинку між Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

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За інформацією інсайдера, наразі найбільш імовірним місцем проведення бою є США. Головним претендентом на проведення поєдинку вважається легендарна арена «Медісон-Сквер-Гарден» у Нью-Йорку.

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Також Меннікс повідомив орієнтовну дату зустрічі британських боксерів. Попередньо Джошуа та Ф’юрі можуть вийти в ринг наприкінці осені.

«За словами джерел, переговори ще тривають, але орієнтовною датою є 20 листопада. Проведення бою у п’ятницю дозволить уникнути конкуренції зі студентським футболом», — написав журналіст.

Нагадаємо, Наприкінці липня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Також промоутер Тайсона Ф’юрі Френк Воррен висловився щодо бою свого клієнта проти Ентоні Джошуа.

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Крім того, колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс поділився думкою про майбутнє протистояння британців.

Раніше боксер і відеоблогер Джейк Пол також розповів про свої спогади щодо поєдинку проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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