Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі похвалив «Циганського короля», який провів проміжний бій із поляком Маріушем Вахом.

«Я думаю, що Ф’юрі підлаштовується під рівень своїх суперників. Він намагається підтримувати форму перед боєм із Джошуа — і це правильний підхід; йому потрібен був проміжний поєдинок. Він хотів провести на ногах ще кілька раундів і зробив це, тож це просто розминка перед наступним боєм».

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Легендарний боксер розкритикував Ей Джея, який мав серйозні проблеми в рингу з Крістіаном Пренгою.

«Чи справді Джошуа місце на рингу? Фактично новачок двічі відправив його на настил уже в першому раунді. Невже це все, і ми спостерігаємо його захід? Він зовсім не схожий на себе колишнього».

Леннокс Льюїс вважає Ф’юрі фаворитом, проте впевнений, що обидва боксери далекі від своєї найкращої форми.

«Усе це перетворилося на питання грошей. Цей бій мав відбутися багато років тому, але вони хочуть його організувати й досі можуть на цьому заробити. Не можна сказати, що хтось із них зараз перебуває в найкращій формі.

Ф’юрі, безумовно, ближчий до оптимальних кондицій, але вони обидва — вже лише тіні самих себе в минулому. Я б надав перевагу Ф’юрі… У двох своїх останніх поєдинках він показав більше, ніж Джошуа останнім часом. Він бився з ютубером, потім — із хлопцем, який двічі відправив його в нокдаун, а далі виходить на Ф’юрі? Це занадто різке підвищення рівня опозиції", — наводить слова Льюїса The Ring.

Наприкінці липня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.