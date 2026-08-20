«Неможливо скопіювати Усика». Колишній чемпіон світу розкритикував Джошуа за наслідування українця

Колишній чемпіон світу вважає, що поєдинок британців мав відбутися кілька років тому.

«Ми всі знаємо, що цей бій відбудеться із запізненням. Ми всі знаємо, що він пройде пізніше, ніж мав би. Чи побачимо ми в цьому поєдинку, хто насправді найкращий? Вони не билися вісім чи десять років тому. Тож тепер ми побачимо битву двох літніх чоловіків.

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І справа не в тому, хто краще потренується, хто буде в кращій фізичній формі чи матиме чудовий вигляд. Усе залежатиме від того, хто краще використає голову і зможе пройти цей бій до кінця".

Сондерс вважає «Циганського короля» фаворитом, зважаючи на останній поєдинок Джошуа, який у важкому бою переміг албанця Крістіана Пренгу.

«Я ставлю на Тайсона. У цьому бою я також зважаю на те, що Ей Джей не надто переконливо виглядав у своєму останньому поєдинку, хоча все одно здобув перемогу нокаутом і продемонстрував, що досі володіє ударом, здатним завершити бій.

Коли Тайсон боксував у Таїланді, я трохи дивився той поєдинок. Він часто відкривався під удари правою поверх захисту. Кілька разів пропустив. Це цікавий бій для перегляду, адже ніхто не може на сто відсотків сказати, хто переможе. Саме тому ми всі його дивитимемося. Це битва за право сказати: «Я був найкращим у Британії».

Я думаю, що на цьому етапі Тайсон просто має трохи більше боксерських навичок, ніж Ей Джей".

Британець розкритикував Джошуа, який намагається копіювати колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

«Те, що Джошуа поїхав учитися боксувати, як Усик, — це дурниця. Йому потрібна поруч людина, яка зможе залізти йому в голову, а не просто показувати, як рухатися.

Адже інакше виходить, що ти показуєш йому людину, яка двічі тебе перемогла, і він просто намагається її копіювати.

Неможливо скопіювати Усика. Ей Джей має залишатися Ей Джеєм. Він здобув свою олімпійську золоту медаль, залишаючись собою, вірячи в себе й роблячи те, що вмів. Саме так він і досяг успіху", — наводить слова боксера talkSPORT Boxing.

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Очікується, що бій двох колишніх чемпіонів світу в суперважкій вазі відбудеться 20 листопада. Наразі одним із головних питань залишається місце проведення. За попередньою інформацією, фаворитом є Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Колишній чемпіон Карл Фроч також розкритикував цю ідею. провести бій у США, а не у Великій Британії.