«Пережив травматичний досвід». Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі

Британський боксер підтримав рішення співвітчизника, який не захотів погоджуватися на бій із Тайсоном Ф’юрі.

«Я думаю, що зараз занадто рано для Ентоні Джошуа. Він пережив травматичний досвід, тому не хоче нічого вирішувати. Я думаю, що вони змушують його прийняти рішення, коли він не готовий цього робити», — наводить слова Льюїса BBC.

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Нагадаємо, що після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Ф’юрі закликав Джошуа прийняти його виклик, однак Ентоні дав зрозуміти, що не має наміру робити це просто зараз.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши блогера Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні потрапив у ДТП 29 грудня 2025 року в Нігерії. Повідомлялося, що внаслідок аварії загинули двоє людей — тренери Джошуа Латіф Айоделе і Сіна Гамі, які перебували на передньому сидінні авто. Сам боксер зазнав незначних пошкоджень.

Згодом з’явилося відео порятунку Джошуа після смертельної ДТП, а один зі свідків розповів, що відбувалося після аварії. Водію автомобіля після смертельної аварії висунули звинувачення.

Зазначимо, що Ф’юрі вибрав ідеального суперника для Джошуа.