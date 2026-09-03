Водій намагався обігнати вантажівку: у суді розкрили нові деталі смертельної ДТП за участі Джошуа

Ентоні Джошуа ледь не загинув у ДТП у Нігерії (Фото: facebook.com/anthonyjoshuaboxer)

У Нігерії розпочався суд у справі про ДТП за участю Ентоні Джошуа, в якій загинули двоє його тренерів і близьких друзів.

Як повідомляє BBC, за даними суду, водій Lexus Аденійї Моболаджі Кайоде намагався обігнати вантажівку, але втратив керування та врізався у припарковану вантажівку. Йому висунули звинувачення у спричиненні смерті через небезпечне водіння та керуванні без дійсних водійських прав. Кайоде провину заперечує.

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Унаслідок аварії загинули особистий тренер Джошуа Латіф Айоделе та силовий тренер Сіна Гамі. Другому обвинуваченому, водієві припаркованої вантажівки Абубакару Адаму, інкримінують перешкоджання руху. Він також не визнає провину.

Суду повідомили, що поліція досі не отримала свідчень Джошуа після аварії. Інспектор Крістофер Аджайі Тайво заявив, що правоохоронці ще намагаються зв’язатися з боксером.

Наступне судове засідання відбудеться 10 вересня.

Нагадаємо, 20 листопада 2026 року очікується, що відбудеться бій Ф’юрі та Джошуа.

Зазначимо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

Раніше Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.

Раніше Тайсон Ф’юрі (35−2−1, 24 КО) опублікував постер свого майбутнього поєдинку проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (30−4, 27 КО).