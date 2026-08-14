«У нього є досвід і сила»: Пренга назвав бій Ф’юрі — Джошуа непростим для Тайсона

Минулого місяця Пренга зустрівся з Джошуа в рамках його камбеку та мало не створив сенсацію. Албанець двічі відправив британця в нокдаун у першому раунді, однак Джошуа оговтався та здобув перемогу нокаутом у другому раунді.

Реклама

Після цього з’явилися питання щодо нинішньої форми дворазового чемпіона світу. Втім, Пренга не вважає, що найкращі дні Джошуа вже позаду.

«Це неправда. Джошуа — чудовий боєць. У нього є досвід. У нього є сила, і я знаю, що він багато чого пережив у своєму житті — як ми всі знаємо. Але для Тайсона Ф’юрі це нелегкий бій. Обіцяю вам», — сказав Пренга в коментарі Boxing News Online.

Нагадуємо, що Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх підтвердив дату та місце бою. За його словами, британська битва може відбутися 20 листопада 2026 року в «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку.

Раніше Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.