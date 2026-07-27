Зірковий боксер завершив кар'єру після другої поразки поспіль — відео

27 липня, 10:07
Спенс (праворуч) програв за очками (Фото: Premier Boxing Champions)

Спенс (праворуч) програв за очками (Фото: Premier Boxing Champions)

Американський боксер Еррол Спенс оголосив про завершення професійної кар'єри після поразки від австралійця Тіма Цзю.

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Про це повідомляє The Ring.

Для 36-річного Спенса це був перший вихід на ринг із 2023 року. Тоді він поступився Теренсу Кроуфорду в бою за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі. Після трирічної паузи американець вирішив повернутися, але камбек виявився невдалим.

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На початку зустрічі Спенс виглядав конкурентоспроможним і нав’язував боротьбу завдяки активній роботі. Однак із кожним раундом перевага переходила до Цзю, який перевершував суперника в русі, швидкості та точності ударів. У підсумку австралієць впевнено довів бій до перемоги за очками.

https://www.youtube.com/watch?v=0gMfvq7z_Io

Після завершення поєдинку американець повідомив, що більше не планує виходити на професійний ринг.

«Хороший бій. Вітаю Тіма та його тренера Джеффа Фенека. Я повернувся і відповів на багато запитань самому собі. Але настав час повернутися додому й почати новий етап життя. Зі здоров’ям усе гаразд, фінансових проблем немає, поруч моя сім'я. У мене все буде добре», — сказав Спенс.

Еррол Спенс входив до числа найсильніших боксерів світу у своїй ваговій категорії. З 2017 по 2023 рік він володів чемпіонськими поясами WBA, WBC та IBF, залишаючись непереможним до поразки від Кроуфорда.

Кар'єра американця могла завершитися значно раніше — у жовтні 2019 року він потрапив у серйозну ДТП на Ferrari, кілька разів перекинувшись на великій швидкості. Попри важкі забої та травми обличчя, боксер зміг повернутися в спорт і ще кілька років виступав на найвищому рівні.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Еррол Спенс Бокс

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