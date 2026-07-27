Про це повідомляє The Ring.

Для 36-річного Спенса це був перший вихід на ринг із 2023 року. Тоді він поступився Теренсу Кроуфорду в бою за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі. Після трирічної паузи американець вирішив повернутися, але камбек виявився невдалим.

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На початку зустрічі Спенс виглядав конкурентоспроможним і нав’язував боротьбу завдяки активній роботі. Однак із кожним раундом перевага переходила до Цзю, який перевершував суперника в русі, швидкості та точності ударів. У підсумку австралієць впевнено довів бій до перемоги за очками.

Після завершення поєдинку американець повідомив, що більше не планує виходити на професійний ринг.

«Хороший бій. Вітаю Тіма та його тренера Джеффа Фенека. Я повернувся і відповів на багато запитань самому собі. Але настав час повернутися додому й почати новий етап життя. Зі здоров’ям усе гаразд, фінансових проблем немає, поруч моя сім'я. У мене все буде добре», — сказав Спенс.

Еррол Спенс входив до числа найсильніших боксерів світу у своїй ваговій категорії. З 2017 по 2023 рік він володів чемпіонськими поясами WBA, WBC та IBF, залишаючись непереможним до поразки від Кроуфорда.

Кар'єра американця могла завершитися значно раніше — у жовтні 2019 року він потрапив у серйозну ДТП на Ferrari, кілька разів перекинувшись на великій швидкості. Попри важкі забої та травми обличчя, боксер зміг повернутися в спорт і ще кілька років виступав на найвищому рівні.