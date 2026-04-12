Тайсон Ф’юрі після перемоги над Арсланбеком Махмудовим заявив, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє The Ring.

Після бою Ф’юрі звернувся до Джошуа, який був на стадіоні, з пропозицією організувати поєдинок і дати фанатам «те, чого вони чекають». Втім Джошуа не піднявся з місця та не приєднався до традиційної дуелі поглядів, що викликало невдоволення у частини фанатів та самого Ф’юрі.

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Пізніше Тайсон заявив, що його сторона вже повністю готова до поєдинку.

«Я вже підписав контракт. Мені не цікаві гроші. У мене їх більше, ніж будь-хто тут може витратити», — зазначив він.

Водночас Ф’юрі підкреслив, що довго чекати не збирається.

«Якщо наступним не буде Ентоні Джошуа, то мене не цікавить бокс. Я з'їм тисячу великодніх яєць, розтовстію до 222 кілограмів, я зав’яжу і мені буде байдуже», — додав британець

Ф’юрі вважає, що оптимально варіантом було б провести бій на Вемблі у вересні цього року.

Раніше Девід Хей відреагував на перемогу Ф’юрі над росіянином.

Також Джозеф Паркер пояснив, чому Ф’юрі не зміг нокаутувати росіянина.

Також повідомлялося, що експромоутер Усика Красюк відреагував на перемогу Ф’юрі над Махмудовим.