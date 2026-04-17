«Здатний його нокаутувати». Ексчемпіон світу назвав переможця супербою Джошуа — Ф’юрі

17 квітня, 21:40
Джошуа і Ф’юрі можуть побитися вже цього року (Фото: Sky Sports)

Джошуа і Ф’юрі можуть побитися вже цього року (Фото: Sky Sports)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший поділився думками щодо потенційного поєдинку між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі.

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На думку американського боксера, Джошуа є фаворитом цього протистояння й має всі шанси достроково здолати Ф’юрі.

«Якщо цей бій відбудеться, я думаю, що Ентоні Джошуа переможе — думаю, він здатний його нокаутувати. Якщо він буде тиснути і не дозволить Тайсону Ф’юрі боксувати у своїй манері і грати у свої маленькі ігри, які він любить, тоді, думаю, Джошуа може виграти.

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Думаю, багато бійців дивляться на минуле Джошуа, на те, через що він пройшов, на його поразки. Але кожен боєць може повернутися. Кожен бій відрізняється. Стиль визначає бій, тому це одна з причин, чому його недооцінюють. Але будь-хто може повернутися сильнішим. Багато фанатів критикують тебе за один бій, але не цінують інші хороші поєдинки, які ти провів", — цитує Руїса BoxingScene.

Нагадаємо, Руїс став чемпіоном світу у 2019 році після перемоги над Джошуа технічним нокаутом. Пізніше того ж року британець повернув чемпіонські титули, здолавши Руїса одноголосним рішенням суддів.

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Нещодавно Джошуа отримав виклик від Тайсона Ф’юрі, однак наразі не погодився на бій.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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