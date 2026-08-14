«Це буде розчарування». Промоутер Воррен оцінив можливе місце бою Ф’юрі - Джошуа

Джошуа та Ф’юрі можуть побитися у листопаді 2026 року (Фото: Punch Newspapers)

Про це повідомляє Boxing News.

Те, що бій може відбутися у США викликав невдоволення частини британських уболівальників, які хотіли б побачити протистояння Ф’юрі та Джошуа на батьківщині боксерів.

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Воррен визнав, що проведення бою за межами Великої Британії може розчарувати місцевих фанатів. Водночас промоутер наголосив, що найважливішим залишається сам факт організації поєдинку.

«Думаю, це, безумовно, буде розчаруванням для британських фанів. Але, з іншого боку, головне — що бій відбудеться. Якщо він буде у Великій Британії — чудово. Якщо ні, то це означає, що 90 тисяч уболівальників не побачать його наживо в Англії, але мільйони все одно зможуть переглянути його по телевізору», — сказав Воррен.

Очікується, що бій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі відбудеться в листопаді. Наразі одним із головних питань залишається місце проведення бою. За попередньою інформацією, фаворитом на його прийняття є Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.