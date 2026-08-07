«Треба просто зробити це». Промоутер Воррен зробив заяву про бій Ф’юрі - Джошуа

Джошуа та Ф’юрі можуть побитися у листопаді (Фото: The Fight Game/YouTube)

Британський промоутер Френк Воррен переконаний, що довгоочікуваний поєдинок між його підопічним Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа відбудеться у листопаді, попри чутки про можливе перенесення на початок 2027 року.

За словами Воррена, причин для перенесення бою немає, повідомляє The Ring.

«Я вірю, що бій відбудеться в листопаді», — заявив промоутер.

Воррен зазначив, що обидва боксери мають розпочати повноцінну підготовку у вересні. Ф’юрі наразі проводить час із родиною після двох тренувальних таборів, які він пройшов після тривалої паузи.

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Водночас команда Джошуа нібито розглядає можливість перенесення через необхідність додаткового часу на підготовку.

Воррен не бачить у цьому проблеми та закликає Джошуа не затягувати з поєдинком.

«Він мав два бої за останні сім місяців. Джейк Пол і Пренга — це два бої, які він провів, і він тренується з Усиком. То що він робитиме, якщо не битиметься? Продовжить тренуватися, тренуватися і тренуватися, а також старітиме, як і Тайсон. Тож який сенс? Треба просто зробити це», — сказав Воррен.

Промоутер також оцінив шанси Джошуа у бою з Ф’юрі.

«Я думаю, він вважає, що може завдати Тайсону болю, але проблема в тому, що він пропускає удари і падає.

Якби на місці Пренги був Тайсон, усе б уже закінчилося", — зазначив Воррен.

Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. Циганський король 24 липня в Таїланді достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня Джошуа в Саудівській Аравії нокаутував Крістіана Пренгу, побувавши двічі у нокдані у першому раунді.

За інформацією журналіст Sports Illustrated Кріс Меннікс, наразі найбільш імовірним місцем проведення бою є США. Головним претендентом на проведення поєдинку вважається легендарна арена Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку.

Водночас раніше промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться в листопаді у Великій Британії.