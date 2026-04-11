«Великий і сильний хлопець». Ф’юрі обрав ідеального суперника для Джошуа — це росіянин

11 квітня, 13:29
Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що Ентоні Джошуа варто розділити ринг з його наступним суперником Арсланбеком Махмудовим.

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«Циганський король» вважає, що росіянин є ідеальним суперником для британця.

«У Махмудова з Джошуа вийшов би хороший бій. Правду кажучи, шанси в ньому були б 50 на 50. Виходячи з останнього виступу Джошуа в бою з Джейком Полом, у цьому поєдинку були б рівні шанси. Махмудов — великий і сильний хлопець. Якщо чесно, я б поставив їх в один ряд.

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Я не принижую одного з них. Я думаю, що в цьому поєдинку шанси 50 на 50. Вони обидва великі чуваки з потужною плюхою, але без навичок. Це ідеальний розминочний бій для Ей Джея: однакові розміри, однаковий набір ударів", — наводить слова Ф’юрі Boxing News.

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Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши блогера Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП у Нігерії, в якій загинули два його тренери.

Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня на Тоттенгем Хотспур Стедіум у Лондоні.

Раніше Тайсон розповів, як планує перемогти Арсланбека Махмудова.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа

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