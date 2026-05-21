Ібрагімович та Ф’юрі натякнули на бій (Фото: Златан Ібрагімович/Instagram)

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та легендарний футболіст Златан Ібрагімович виклали серію спільних фото в Instagram, заінтригувавши фанатів.

Ібрагімович та Ф’юрі провели битву поглядів, натякнувши на можливий бій.

«Термінові новини! Першого серпня, Дублін, Ірландія», — йдеться у дописі.

Тайсон та Златан також затегали Туркі Аль аш-Шейха — Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг, який останнім часом організовує найбільші бої в боксі.

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У коментарях фанати активно обговорюють, що це може бути анонсом сенсаційного бою між футболістом та боксером.

Ібрагімович в юності займався тхеквондо і навіть має почесний чорний пояс із цього виду бойових мистецтв.

Златан завершив кар'єру футболіста у 2023 році. Він виступав за Мілан, ПСЖ, Інтер, Аякс, Ювентус, Лос-Анджелес Гелаксі, Манчестер Юнайтед та Барселону.

Нещодавно Ф’юрі відновив кар'єру, а в квітні переміг росіянина Арсланбека Махмудова.

Після цього Ф’юрі підписав контракт на бій з Джошуа, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу Карл Фроч назвав Ф’юрі фаворитом у бою з Джошуа, тоді як колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший навпаки ставить на Ентоні.

Також у перемогу Джошуа вірить український боксер Олександр Гвоздик.