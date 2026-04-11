Ф’юрі — Махмудов: як подивитися трансляцію бою в Україні

Боксерський поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Арсланбеком Махмудовим відбудеться 11 квітня в Лондоні.

Вечір боксу пройде на футбольному стадіоні Тоттенгема. А головний поєдинок очікується після опівночі за київським часом.

Ми ведемо онлайн трансляцію бою Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.

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В Україні транслювати бій Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов буде стрімінговий сервіс Netflix. Додаток платформи доступний на мобільних пристроях, смарт-телевізорах і комп’ютерах.

Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика. Однак у січні 2026-го повідомив про повернення в бокс.

Протягом професійної кар'єри Ф’юрі провів 37 боїв, здобув 34 перемоги (24 — нокаутом), двічі програв і ще один поєдинок завершився нічиєю.

Ф’юрі планує цього року провести бій проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. А поєдинок проти Махмудова розглядає, як розігрів після довгого простою.

Арсланбек Махмудов востаннє виходив у ринг у жовтні 2025 року, коли переміг британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.

Махмудов за кар'єру провів 23 поєдинки, здобув 21 перемогу (19 — нокаутом) і два бої програв.

Раніше було названо гонорар, який отримають Тайсон Ф’юрі та Арсланбек Махмудов за їхній бій.