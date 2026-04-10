«Махмудов не новачок». Колишній промоутер Усика назвав дві головні інтриги бою Ф’юрі з росіянином

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО), висловився щодо бою колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34−2−1, 24 КО) проти Арсланбека Махмудова (21−2, 19 КО).

Красюк вважає, що британський боксер вибрав правильного суперника для свого повернення.

«Як і в Усика, у Тайсона не так багато варіантів для поєдинків. Він фактично перебився з усіма серйозними іменами в цьому бізнесі. І нам не слід забувати, що Тайсон Ф’юрі повертається після завершення кар'єри. Знову. Тому Махмудов — це дуже хороший варіант для бою-повернення».

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Красюк оцінив шанси росіянина в бою з Ф’юрі та назвав головні інтриги поєдинку.

«Чи даю я шанс Махмудову? Звичайно, це надважка вага. Махмудов не новачок. Ви ж пам’ятаєте бій Тайсона Ф’юрі проти зірки ММА? (Френсіса Нганну — прим.). Тоді ніхто не давав йому жодного шансу, але Тайсон опинився в нокдауні. Тому не можна залишати хлопця, суперника такого рівня, без жодного шансу. Звичайно, у нього він є.

Безумовно, Ф’юрі - фаворит. Це його бій-повернення, і всі очікують від нього перемоги. Але за цим боєм будуть дуже уважно спостерігати в усьому світі - не тільки у Великій Британії, а в усьому світі, тому що по-перше — це Тайсон Ф’юрі, а по-друге — це битва суперважковаговиків", — наводить слова Красюка talkSPORT Boxing.

Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня на Тоттенгем Хотспур Стедіум у Лондоні.

Зазначимо, що Ф’юрі назвав умову, за якої завершить кар'єру після бою з росіянином.