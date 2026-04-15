«Ого, Тайсоне, тримай руки вище». Усик висловився про переможний бій Ф’юрі проти російського «мішка»

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі зізнався, що подивився лише половину бою, а під час перегляду радив Циганському королю тримати руки вище.

«Я не думаю про Тайсона Ф’юрі. Ф’юрі — хороший боксер. Я дивився перші раунди, здається, шість.

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Пам’ятаю момент — чи то в четвертому, чи в п’ятому раунді — був удар, і я подумав: «О, треба бути обережним». Потім ще один удар — і я такий: «Ого, Тайсоне, тримай руки вище». Тримай руки вище, слухай.

Загалом — вітаю його, хороший виступ, усе як зазвичай", — сказав Усик для Ring Magazine.

Зазначимо, що Ф’юрі переміг росіянина одноголосним рішенням суддів — 120−108, 120−108, 119−109.

Уточнимо, що мішком у боксі називають слабшого суперника, як фізично, так і технічно, який не володіє серйозним нокаутуючим ударом. «Мішків» часто вибирають для дебютантів або для топових боксерів, які повертаються в ринг після тривалої перерви.

Нагадаємо, 18 травня 2024-го українець переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і вперше став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. У грудні Тайсон уже програв одноголосним рішенням у реванші.

Раніше Олександр Усик зробив прогноз на можливий бій Джошуа — Ф’юрі.