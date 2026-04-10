Ф’юрі вийде на бій проти росіянина у взутті, присвяченому Ріккі Хаттону — фото

10 квітня, 17:44
Тайсон Ф’юрі (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Тайсон Ф’юрі (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

11 квітня ексчемпіона світу у хевівейті Тайсон Ф’юрі поб'ється проти росіянина Арсланбека Махмудова.

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Їхнє протистояння відбудеться у Лондоні на домашньому стадіоні Тоттенгема. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку.

Під час бою Ф’юрі вшанує легендарного британського боксера Ріккі Хаттона. Тайсон вийде на ринг у взутті з логотипом легенди.

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Також на взутті будуть сині акценти, що символізують підтримку обізнаності про психічне здоров’я.

https://twitter.com/ringmagazine/status/2042545666585395233

Нагадаємо, що Хаттон помер у вересні 2025 року у 46 років. Пізніше стало відомо, що боксер вчинив самогубство.

За час боксерської кар'єри Ріккі Хаттон був чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, IBO, The Ring, у 2005−2009 роках у першій напівсередній вазі та за версією WBA у напівсередній вазі. У 2005-му він став найкращим боксером за версією журналу Ринг. Провів 48 боїв — 45 перемог (32 нокаутом) і три поразки.

Свій останній поєдинок Ріккі Хаттон провів восени 2012 року, коли програв українцю В’ячеславу Сенченку.

Раніше ми писали, що Тайсон Ф’юрі зухвало заявив, що нокаутує росіянина Арсланбека Махмудова у Лондоні.

Також було названо умову, за якої може відбутися трилогія Усика проти Ф’юрі.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Бокс Тайсон Ф'юрі Ріккі Хаттон

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