«Я це робив багато разів». Ф’юрі зухвало заявив, що нокаутує росіянина у Лондоні
Тайсон Ф’юрі (Фото: Тайсон Ф’юрі via Twitter)
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, як планує перемогти росіянина Арсланбека Махмудова.
Їхній бій відбудеться 11 квітня на домашньому стадіоні Тоттенгема. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку.
За словами Циганського короля, його суперник дуже активно розпочне перші раунди, однак це не завадить йому відправити Махмудова в нокаут.
«У нього щось близько 19 нокаутів у перших трьох раундах, тож ранній штурм майже гарантований.
Але це лише призведе до того, що його самого нокаутують, бо один промах — і все закінчено. Я його підловлю на контратаці й нокаутую лівим хуком або правою. Я робив це вже багато разів раніше.
Намагатися просто переїхати Циганського короля — неправильний план. Це не працює", — цитує Ф’юрі ringmagazine.
Нагадаємо, що Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але в січні 2026-го повідомив про повернення в бокс. На рахунку Циганського короля 37 боїв — 34 перемоги (24 нокаутом), одна нічия і дві невдачі.
Зазначимо, що росіянин Арсланбек Махмудов є чинним чемпіоном WBA Inter-Continental. На професійному рингу він провів 23 бої — 21 перемога (19 нокаутом), дві поразки.
Раніше було названо умову, за якої може відбутися трилогія Усика проти Ф’юрі.