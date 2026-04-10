«Я це робив багато разів». Ф’юрі зухвало заявив, що нокаутує росіянина у Лондоні

Їхній бій відбудеться 11 квітня на домашньому стадіоні Тоттенгема. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку.

За словами Циганського короля, його суперник дуже активно розпочне перші раунди, однак це не завадить йому відправити Махмудова в нокаут.

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«У нього щось близько 19 нокаутів у перших трьох раундах, тож ранній штурм майже гарантований.

Але це лише призведе до того, що його самого нокаутують, бо один промах — і все закінчено. Я його підловлю на контратаці й нокаутую лівим хуком або правою. Я робив це вже багато разів раніше.

Намагатися просто переїхати Циганського короля — неправильний план. Це не працює", — цитує Ф’юрі ringmagazine.

Нагадаємо, що Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але в січні 2026-го повідомив про повернення в бокс. На рахунку Циганського короля 37 боїв — 34 перемоги (24 нокаутом), одна нічия і дві невдачі.

Зазначимо, що росіянин Арсланбек Махмудов є чинним чемпіоном WBA Inter-Continental. На професійному рингу він провів 23 бої — 21 перемога (19 нокаутом), дві поразки.

Раніше було названо умову, за якої може відбутися трилогія Усика проти Ф’юрі.