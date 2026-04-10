Тайсон відвів погляд. Ф’юрі провів фінальну битву поглядів з росіянином перед боєм у Лондоні — відео

Їхнє протистояння відбудеться у Лондоні на домашньому стадіоні Тоттенгема. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку.

Боксери провели фінальну битву поглядів. Вона тривала лише кілька секунд, оскільки Циганський король відвів погляд, повернувся спиною до глядачів і преси та показав на своє прізвище на футболці.

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Зазначимо, що під час бою Ф’юрі вшанує легендарного британського боксера Ріккі Хаттона. Тайсон вийде на ринг у взутті з логотипом легенди. Також на боксерках будуть сині акценти, що символізують підтримку обізнаності про психічне здоров’я.

Нагадаємо, що Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але в січні 2026-го повідомив про повернення в бокс. На рахунку Циганського короля 37 боїв — 34 перемоги (24 нокаутом), одна нічия і дві невдачі.

Зазначимо, що росіянин Арсланбек Махмудов є чинним чемпіоном WBA Inter-Continental. На професійному рингу він провів 23 бої — 21 перемога (19 нокаутом), дві поразки.

Раніше колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, як планує перемогти росіянина Арсланбека Махмудова.