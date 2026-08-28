«Вони ніколи не билися». Ф’юрі порівняв Усика з легендарним Алі — хто найкращий боксер в історії

Про це повідомляє ALF Global.

Британець заявив, що не любить порівнювати спортсменів із різних епох.

Зокрема, Ф’юрі зазначив, що не може стверджувати, ніби легендарний американець Мохаммед Алі був сильнішим за українця Олександра Усика.

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«Я можу порівнювати людей тільки з тими, з ким вони реально билися свого часу. Тож сказати, наприклад, що Мохаммед Алі був кращим, ніж Олександр Усик — хто знає? Вони ніколи не билися. Це буде просто суб'єктивна думка», — сказав Ф’юрі.

Ф’юрі також сказав, що не бачить великого сенсу у складанні рейтингів найкращих боксерів усіх часів.

«Щодо топ-10 — мені взагалі все одно, тому що ми займаємося боксом, щоб заробити, повеселитися та повернутися додому до своїх родин», — додав Тайсон.

При цьому британець назвав боксерів, якими захоплюється.

«У мене є багато улюбленців. Є багато хороших бійців: Мохаммед Алі, Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Роберто Дюран, Шугар Рей Леонард, Насім Хамед, Ріккі Хаттон. Мені подобається купа бійців, але сказати, хто найкращий з усіх — для мене це надто важко, — сказав Ф’юрі.

Раніше промоутер Хірн розповів, що затримує оголошення бою Джошуа — Ф’юрі.