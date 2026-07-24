Тайсон Ф’юрі технічним нокаутом переміг колишнього суперника Кличка — відео

24 липня, 19:56
Ф’юрі не мав проблем з Вахом (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Ф’юрі не мав проблем з Вахом (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі у Таїланді здобув перемогу над 46‑річним поляком Маріушем Вахом.

Поєдинок проходив під повним контролем Ф’юрі. Тайсон з перших раундів мав перевагу, регулярно завдавав точних ударів і неодноразово був близьким до дострокового завершення бою.

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У підсумку Вах не вийшов на восьмий раунд. Таким чином Тайсон здобув перемогу технічним нокаутом, а для польського ветерана ця поразка стала 14-ю на професійному ринзі.

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46-річний Маріуш Вах у своєму попередньому поєдинку у березні 2026 року поступився українцю Віктору Вихристу, а ще раніше у 2012 році програвав титульний бій Володимиру Кличку.

У 2024 році Ф’юрі двічі програв Олександру Усику, після чого оголосив про завершення кар'єри.

На початку 2026 року Ф’юрі відновив кар'єру, а у квітні переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Після цього Ф’юрі підписав контракт на бій із Джошуа, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Раніше Олександр Усик назвав переможця бою Ф’юрі та Джошуа.

Також Усик назвав Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера як можливих останніх суперників на професійному рівні.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Тайсон Ф'юрі

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