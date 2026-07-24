«Не вистачило сміливості». Ф’юрі після перемоги над Вахом вколов Джошуа

Після бою Тайсон заявив, що після десяти тижнів тренувального табору планує трохи відпочити, після чого думатиме про наступний бій проти Ентоні Джошуа, повідомляє Ring Magazine.

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«У мене був десятитижневий тренувальний збір, а до цього я був відсутній чотири місяці… Час повертатися додому, відпочивати, перегруповуватися і, сподіваюся, підписати контракт наступного тижня. Хто знає, де відбудеться бій? Ірландія, Нью-Йорк, Вегас, Лондон… Можливо, навіть Паттайя, Таїланд», — сказав Ф’юрі.

Також Тайсон висловився про бій Джошуа проти Крістіана Пренги, який відбудеться 25 липня.

«Подивимося, чи пройде Джошуа завтрашній тест… Найбільшим випробуванням з усіх є те, наскільки великі його яйця. У нього не вистачило сміливості вийти на ринг і провести битву поглядів, тому я не впевнений», — додав британець.

Окремо Ф’юрі відгукнувся про Ваха.

«Маріуш — великий, міцний чоловік зростом понад 2 метри. Я завжди кажу, що у надважкій вазі тебе може нокаутувати будь-хто. У мене був один бій за два роки, тому, звичайно, я хотів провести побільше раундів, бути активним. Це означає, що я буду у формі і готовим до наступного поєдинку, з ким би він не був», — сказав Ф’юрі.

Сьогодні, 24 липня, у Таїланді Ф’юрі переміг Ваха технічним нокаутом — 46-річний поляк відмовився виходити на 8-й раунд.

У 2024 році Ф’юрі двічі програв Олександру Усику, після чого оголосив про завершення кар'єри.

На початку 2026 року Ф’юрі відновив кар'єру, а у квітні переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Після цього Ф’юрі підписав контракт на бій із Джошуа, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Раніше Олександр Усик назвав переможця бою Ф’юрі та Джошуа.

Також Усик назвав Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера як можливих останніх суперників на професійному рівні.