Дуель поглядів у Таїланді. Ф’юрі та екссуперник Кличка вперше зустрілися віч-на-віч перед боєм — відео

22 липня, 13:06
Бій Ф’юрі - Вах відбудеться 24 липня (Фото: BoxingScene/X)

Бій Ф’юрі - Вах відбудеться 24 липня (Фото: BoxingScene/X)

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та польський ветеран Маріуш Вах провели першу дуель поглядів перед майбутнім поєдинком.

Бій Ф’юрі - Вах відбудеться 24 липня на арені Max Muay Thai Stadium у Паттайї, Таїланд.

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https://twitter.com/boxingscene/status/2079838583414993318

Організатори повідомили, що прибуток від продажу квитків буде передано місцевим благодійним організаціям. Сам Ф’юрі отримає перший в історії «гуманітарний титул WBC».

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46-річний Маріуш Вах у своєму попередньому поєдинку у березні 2026 року поступився українцю Віктору Вихристу, а ще раніше в 2012 році програвав титульний бій Володимиру Кличку.

Вах провів 52 поєдинки, у яких здобув 39 перемог (20 нокаутом) та зазнав 13 поразок

У 2024 році Ф’юрі двічі програв Олександру Усику, після чого оголосив про завершення кар'єри.

На початку 2026 року Ф’юрі відновив кар'єру, а у квітні переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Після цього Ф’юрі підписав контракт на бій із Джошуа, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Раніше Олександр Усик назвав переможця бою Ф’юрі та Джошуа.

Також Усик назвав Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера як можливих останніх суперників на професійному рівні.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Тайсон Ф'юрі Бокс

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