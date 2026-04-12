«Трясеться від думки». Ф’юрі назвав Джошуа боягузом після бою проти Махмудова

Тайсон Ф’юрі (35−2−1, 24 КО) висловився про Ентоні Джошуа (29−4, 26 KO), якого викликав на поєдинок.

«Циганський король» звернувся до співвітчизника і запропонував провести бій. Джошуа не став погоджуватися на поєдинок і сказав, що не робитиме поспішних заяв.

«Ентоні Джошуа наступний, цей здоровенний боягуз. Він там сидить біля рингу — але „так“ не скаже. Наляканий. Трясеться від думки вийти проти мене й отримати жорсткий нокаут. Давай, прийми мій виклик, ти здоровенний боягуз. Давай», — наводить слова Ф’юрі Туркі Аль аш-Шейх.

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Нагадаємо, що цієї ночі Ф’юрі переміг росіянина Арсланбека Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні. Одразу після цього Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який був на арені. Джошуа не став погоджуватися на бій, а потім пояснив свою позицію.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши блогера Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні потрапив у ДТП 29 грудня 2025 року в Нігерії. Повідомлялося, що внаслідок аварії загинули двоє людей — тренери Джошуа Латіф Айоделе і Сіна Гамі, які перебували на передньому сидінні авто. Сам боксер зазнав незначних пошкоджень.

Згодом з’явилося відео порятунку Джошуа після смертельної ДТП, а один зі свідків розповів, що відбувалося після аварії. Водію автомобіля після смертельної аварії висунули звинувачення.

Зазначимо, що Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі.