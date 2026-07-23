«Я б переміг його навіть однією рукою»: Ф’юрі зробив гучну заяву перед боєм із колишнім суперником Кличка

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти 46-річного польського боксера Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Він заявив, що перебуває у чудовій фізичній формі.

«Я знаю, що можу перемогти цього хлопця. Я б переміг його навіть однією рукою — і це не означає, що я хочу сказати щось погане про Маріуша, просто я в чудовій формі. Я міг би перемогти всіх цих надважковаговиків навіть однією рукою.

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Він — міцний хлопець, ветеран, який у цьому спорті вже понад 20 років. Тож він небезпечний суперник, великий надважковаговик, і може статися що завгодно. Я готовий до бою. Я в чудовій формі і здоровий як бик", — цитує Ф’юрі Sky Sports.

Бій між Тайсоном Ф’юрі та Маріушем Вахом відбудеться 24 липня 2026 року на стадіоні Max Muay Thai у Паттайї (Таїланд). Для британця цей поєдинок стане підготовкою до масштабного бою проти Ентоні Джошуа.

Маріуш Вах свій попередній бій провів у березні 2026 року, коли поступився українцю Віктору Вихристу. Раніше, у 2012 році, поляк програв титульний поєдинок Володимиру Кличку. Загалом на його рахунку 52 бої: 39 перемог (20 нокаутом) і 13 поразок.

Нагадаємо, у 2024 році Ф’юрі двічі програв Олександру Усику, після чого оголосив про завершення кар'єри.

На початку 2026 року британець повернувся на ринг, а у квітні переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Після цього Ф’юрі підписав контракт на бій з Ентоні Джошуа, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

Раніше Ф’юрі та Вах провели першу дуель поглядів перед майбутнім поєдинком.