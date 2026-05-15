Фабіо Вордлі активував пункт про негайний реванш із Даніелем Дюбуа після поразки в бою за титул чемпіона світу WBO в надважкій вазі.

Промоутер Френк Воррен підтвердив, що контракт передбачав опцію реваншу, і команда Вордлі вже офіційно скористалася цим правом, повідомляє Sky Sports. Очікується, що другий бій між британцями відбудеться пізніше у 2026 році.

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Сам Вордлі заявив, що налаштований виправити помилки і повернути собі чемпіонський пояс.

«Світ боксу знає мій характер, і суботній вечір це довів без жодних сумнівів. Це був бій на століття, але я припустився кількох помилок, які виправлю в реванші. Вітаю Даніеля, але я йду за тобою… і за своїм поясом», — сказав Вордлі.

Нагадаємо, 9 травня Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні — у першому та третьому раундах.

Ця поразка стала першою в кар'єрі для Вордлі. При цьому у Фабіо в професійному рекорді 20 перемог, з яких 19 були здобуті достроково, один бій завершився внічию. Дюбуа здобув 23 перемоги (22 КО) і зазнав трьох поразок.

Раніше Дерек Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі.

Нагадаємо, що Вордлі наклали шви на ніс і під оком після бою з Дюбуа.