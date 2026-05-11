«Я не бачив, як він хитався». Тренер Вордлі зізнався, чому не зупинив бій із Дюбуа

Бен Девісон, тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Фабіо Вордлі, висловився щодо поєдинку свого підопічного проти Даніеля Дюбуа за титул WBO в надважкій вазі.

Тренер розповів, чому кут британського боксера не зняв його з поєдинку. За словами Девісона, він не бачив, як його підопічний хитався перед тим, як у ринг піднявся лікар.

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«Я справді погоджуся, що бій можна було зупинити раніше. Я не бачив, як Фабіо хитався перед тим, як підійти до лікаря на початку десятого раунду. Іронічно, що в цей момент ми обговорювали один з одним, що потрібно взяти в руки рушник. Після спілкування з лікарем він виглядав куди більш стійким на ногах.

Це дуже складна робота: не тільки знайти баланс, а й ухвалити рішення в правильний момент. Складно ні з того ні з сього зупинити такий поєдинок, коли твій боєць відповідає на удари. Ми двічі думали про це, але наприкінці раунду Фабіо відповідав і збивав оберти Дюбуа", — наводить слова тренера The Ring Magazine.

Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Ця поразка стала першою в кар'єрі для Фабіо. При цьому у Вордлі в професійному рекорді 20 перемог, з яких 19 були здобуті достроково, один бій завершився внічию. Дюбуа здобув 23 перемоги (22 КО) і зазнав трьох поразок.

Зазначимо, що Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа і Вордлі можуть провести реванш. За словами промоутера Френка Воррена, у контракті є умова про те, що боксери можуть негайно вдруге вийти в ринг між собою.