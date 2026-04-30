«Спробуйте забрати його в мене». Непереможений чемпіон світу звернувся до Усика та Ф’юрі

Чемпіон WBO в суперважкій вазі Фабіо Вордлі (20−0-1, 19 КО) заявив, що він здатний перемогти володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Британський боксер вважає, що у нього є всі здібності для успіху в поєдинку з українцем.

«Я думаю, що в мене є здібності, щоб перемогти його зараз. Божевілля? Так, я розумію, що це божевілля.

Реклама

У мене є здібності, і я ніяк не намагаюся сказати, що це буде легко і я рознесу його. Це буде важко. Серйозно.

Але одна річ, яку ви знаєте про мене, це те, що я щохвилини, щосекунди кожного раунду буду зосереджений. У мене є все необхідне, щоб перемогти його. Просто чи зможу я це реалізувати?".

Вордлі запропонував Тайсону Ф’юрі та Усику провести з ним поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBO.

«Цього року можуть відбутися бої проти Ф’юрі та Усика? Так. На 100%. Якщо я виграю в Даніеля, то ми розуміємо, як розвиватиметься ситуація, особливо з огляду на можливий третій бій Ф’юрі та Усика. З Ей Джеєм інша ситуація, ми розуміємо, що з ним відбувається.

Але якщо я виграю у Дюбуа і збережу свій титул чемпіона світу, то якщо ви хочете організувати бій Усик — Ф’юрі, ви захочете додати ще одну родзинку. Це має бути ще один титул чемпіона світу. Отже, спробуйте забрати його в мене", — наводить слова Фабіо DAZN Boxing.

Бій Вордлі - Дюбуа відбудеться 9 травня в англійському Манчестері. На кону поєдинку стоїть титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу з Великої Британії зарахував Усика до п’ятірки найкращих суперважковаговиків.