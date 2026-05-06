«Не планую зупинятися». Непереможений чемпіон світу залишив послання Усику

Чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Фабіо Вордлі заявив, що бажає розділити ринг із володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком.

Британський боксер, який проведе бій проти Даніеля Дюбуа, хоче в наступному поєдинку вийти в ринг із представником України.

«Цей бій у мене в думках. Проти Олександра Усика випробували практично все, якщо говорити про нестандартні стилі, як у Тайсона Ф’юрі, і добре навчених, сильних хлопців на кшталт Ентоні Джошуа і Дюбуа. Можливо, потрібно підкинути Усику сюрприз, білого комірця, і подивитися, що він придумає.

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Я хочу бути успішним і побитися з усіма іменитими суперниками. У мене є один пояс, і я не планую зупинятися на цьому. Бій із Дюбуа сам по собі є підтвердженням цього", — наводить слова Вордлі Sky Sports.

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Бій Вордлі - Дюбуа відбудеться 9 травня в англійському Манчестері. На кону поєдинку стоїть титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом) і 1 поєдинок за його участю завершився внічию.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 — нокаутом) і зазнав 3 поразки.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.