«Можу перемогти їх усіх»: Хргович назвав найкращих боксерів надважкої ваги — Усик очолив рейтинг

13 серпня, 17:32
Філіп Хргович (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Філіп Хргович (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Хорватський надважковаговик Філіп Хргович назвав п’ятірку найкращих боксерів дивізіону. Перше місце він віддав Олександру Усику.

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«Олександр Усик, номер один, однозначно. Номер два — Дюбуа. Номер три — Агіт Кабаєль. Номер чотири — я. Номер п’ять — Тайсон Ф’юрі.

Я думаю, що можу перемогти їх усіх, але наразі це має бути чудовий рейтинг на основі їхніх досягнень", — сказав Хргович в інтерв'ю DAZN Boxing.

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Єдиної поразки в кар'єрі Хргович зазнав від Даніеля Дюбуа у 2024 році. На кону того поєдинку був шанс здобути звання чемпіона світу у важкій вазі, а невдовзі після перемоги Дюбуа був підвищений до чемпіона світу IBF.

Відтоді бронзовий призер Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 року здобув три перемоги над англійськими суперниками — Джо Джойсом, Девідом Аделеє та Девідом Алленом. Це дозволило йому отримати шанс поборотися за нині вакантний титул чемпіона світу IBF у важкій вазі.

Нагадаємо, наприкінці місяця Хргович зустрінеться з Мозесом Ітаумою.

Поєдинок Ітаума — Хргович запланований на суботу, 29 серпня, на арені O2 у Лондоні.

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Раніше Філіп Хргович також поділився очікуваннями від майбутнього бою з Мозесом Ітаумою за вакантний титул чемпіона світу IBF.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Олександр Усик Філіп Хргович

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