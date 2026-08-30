У Лондоні відбувся вечір боксу, під час якого розігрувався вакантний пояс IBF у надважкій вазі.

На ринг вийшли 21-річний Мозес Ітаума та 34-річний Філіп Хргович. Букмекери оцінювали ймовірність перемоги Ітауми в 90%. І спершу здавалося, що вони не помилилися. Ітаума виглядав дуже легко на рингу, завдавав чимало влучних ударів і з легкістю вигравав раунд за раундом. В одному з них рефері навіть відрахував Філіпу нокдаун.

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Однак у другій половині бою сили почали залишати Ітауму, а удари Хрговича дедалі частіше влучали в ціль.

Кульмінація настала в дев’ятому раунді, коли Ітаума просто зупинився, і майже миттєво на ринг полетів білий рушник, а рефері зупинив поєдинок.

WHAT A COMEBACK 😱



Filip Hrgovic stops Moses Itauma in the 9th round to become heavyweight world champion!



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Перемога Філіпа Хрговича технічним нокаутом. Він — новий чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі. А Ітауму винесли з рингу на ношах.

Нагадаємо, що пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) належав Олександру Усику. Проте в червні українець відмовився від усіх чемпіонських титулів.

Тоді керівництво IBF обрало для бою за титул двох боксерів із найвищим рейтингом — Мозеса Ітауму та Френка Санчеса. Однак у Ітауми вже був запланований поєдинок проти Хрговича. Щоб не зривати цей бій, промоутери Ітауми виплатили Санчесу відступні та прописали в контракті, що він битиметься за чемпіонський пояс із переможцем поєдинку Ітаума — Хргович.

Там само, у Лондоні, українець Денис Берінчик програв Сему Ноуксу рішенням суддів.