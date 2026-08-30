«Найкращий суперник». Хргович звернувся до Ітауми після ефектної перемоги у чемпіонському бою

34-річний хорватський боксер Філіп Хргович переміг британця Мозеса Ітауму у поєдинку за титул IBF у надважкій вазі.

Британець активно розпочав бій, але наприкінці протистояння втомився та дедалі частіше почав пропускати удари, після чого його команда викинула білий рушник.

Після перемоги новоспечений чемпіон назвав 21-річного Ітауму найкращим суперником у своїй кар'єрі, сказавши, що він є майбутнім дивізіону, повідомляє Sky Sports.

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«Він неймовірний боєць — я хочу йому подякувати за те, що дав мені шанс стати новою суперзіркою надважкої ваги. Я — сьогодення. Він, безумовно, майбутнє.

Він найкращий суперник, з яким я зустрічався на рингу, але йому потрібно більше досвіду. Я знав, що програю раунд, але знав, що темп бою був на мою користь. Йому потрібно більше досвіду, але він унікальний.

Вже з першого раунду я бачив, що він втомлюється. Він почав дуже швидко, і я знав, що він видихнеться. Я знав, що коли з’явиться мій шанс, мені потрібно буде додати. Саме це я і зробив", — сказав Хргович.

Зазначимо, що колишній британський чемпіон світу Тоні Белью поділився думкою про бій, заявивши, що в Ітауми є потенціал стати володарем хевівейту.

Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен розкрив стан Ітауми, який одразу після бою поїхав до лікарні.

Також ми писали, що Ф’юрі висловився про поразку Ітауми та відповів, чи готовий побитися з Хрговичем.