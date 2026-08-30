«Це бокс, таке трапляється». Ф’юрі висловився про поразку Ітауми та відповів, чи готовий побитися з Хрговичем

У ніч на 30 серпня Філіп Хргович переміг Мозеса Ітауму у поєдинку за звання чемпіона IBF у надважкій вазі.

21-річний британець активно розпочав бій і контролював ситуацію, однак ближче до кінця протистояння втомився та дедалі частіше почав пропускати удари, після чого його команда викинула білий рушник. З рингу Мозеса винесли на ношах.

Реклама

У коментарі Bloody Elbow Тайсон Ф’юрі сказав, що в боксі трапляються такі ситуації, але він не знає, чи зможе Ітаума повернутися після такої поразки.

«Це бокс, таке трапляється. Чи зможе Ітаума повернутися після такої поразки? Не знаю. Побачимо».

Також Циганський король відповів на запитання, чи хотів би побитися з 34-річним Філіпом Хрговичем за чемпіонський титул IBF.

«Якщо гроші будуть нормальні — я битимуся з будь-ким», — сказав Ф’юрі.

Цікаво, що колишній британський чемпіон світу Тоні Белью поділився думкою про бій, заявивши, що в Ітауми є потенціал стати володарем хевівейту.

Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен розкрив стан Ітауми, який одразу після бою поїхав до лікарні.

Раніше ми писали, що Хргович назвав помилку Ітауми, через яку він програв чемпіонський бій у Лондоні.