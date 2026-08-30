«Мозес бився як аматор». Хргович назвав помилку Ітауми, через яку він програв чемпіонський бій у Лондоні

Хорватський боксер Філіп Хргович висловився про Мозеса Ітауму, якого переміг у бою за титул IBF у надважкій вазі .

Новоспечений чемпіон сказав, що ніколи не бився з бійцями такого профілю, як 21-річний британець, однак наголосив, що йому бракує досвіду. За словами Хрговича, Ітаума бився як аматор і сам себе виснажував по ходу поєдинку, повідомляє Boxing News.

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«Я був дуже втомлений, пропустив багато ударів, але звідкись згори отримав сили, яких у мене вже наче не мало бути. Скажу чесно — я не очікував, що буде настільки важко. Думав, усе складеться простіше. Я не знав, що він настільки хороший.

Мозес дуже швидкий. Відверто кажучи, я ніколи раніше не був у ринзі з кимось схожим на нього. Але йому бракує досвіду.

Уже з першого раунду я бачив, що він важко дихає. Він викидав надто багато ударів і сам себе виснажував. Бився як аматор.

Я розумів, що мені потрібно просто перетерпіти, залишатися в бою й чекати. Рано чи пізно він мав втомитися", — сказав Хргович

На нашому сайті можна глянути відео, як Хргович переміг Ітауму і став новим чемпіоном світу.

Раніше ми писали, що після бою Ітауму винесли з рингу на ношах.