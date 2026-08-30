«Я програв кожен раунд». Хргович прокоментував ефектну перемогу над Ітаумою

У Лондоні на O2 Arena у головному поєдинку вечора хорват здолав 21-річного Мозеса Ітауму, якого після бою винесли на ношах.

Британець із перших раундів контролював хід протистояння, однак згодом сили почали покидати боксера, а його команда викинула білий рушник.

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За словами Хрговича, вищі сили допомогли йому виграти цей бій, повідомляє jutarnji.

«Це був не я сьогодні ввечері, це був Ісус Христос у мені. Отець, Син і Святий Дух. Це був не я. Я програвав кожен раунд. Мене перебоксували. І я не знаю, звідки в мене взялася енергія в тому 9-му раунді. Це була насправді не моя сила, це був Святий Дух.

Він дав мені сили в таборі. Це був найкращий табір у моєму житті. Він зв’язав мене з цим чудовим тренером Абелем Санчесом, я був у найкращій формі в моєму житті завдяки йому. Він зв’язав мене з моїм менеджером Кітом Конноллі, який змінив моє життя, найкращим менеджером у бізнесі. І з усією моєю командою: моїм племінником Антоніо, моїм фізіотерапевтом, моїми спаринг-партнерами.

Він допоміг провести ідеальний табір і ідеальний бій. Тож дякую моєму Господу Ісусу Христу", — сказав Хргович.

На нашому сайті можна глянути відео, як Хргович переміг Ітауму і став новим чемпіоном світу.