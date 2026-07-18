«Грають на іншому рівні». Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026

У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу 2026 року .

Колишній абсолют у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що у вирішальному матчі турніру вболіватиме за збірну Іспанії, повідомляє FightHype.

«Я хочу, щоб перемогла Іспанія. Я підтримую Іспанію, тому що Португалія програла, тож тепер я за Іспанію. А хто мій улюблений гравець в Іспанії? З колишніх: Рамос, Пуйоль. Неймовірні гравці, там багато імен. А зараз: Лапорт, Родрі, Ямаль — це нова школа. Іспанія грає на іншому рівні», — сказав Усик.

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Зазначимо, що фінал чемпіонату світу-2026 розпочнеться 19 липня о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Цікаво, що чемпіон світу-2010 Жоан Капдевіла попросив допомоги у Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю.

Раніше Олександр Усик розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри. 26 червня український боксер відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.