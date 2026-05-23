Санчес епічно нокаутував Торреза в другому раунді та став претендентом на титул Усика — відео

23 травня, 22:07
Френк Санчес і Річард Торрез-молодший (Фото: Ring Magazine)

Френк Санчес і Річард Торрез-молодший (Фото: Ring Magazine)

В андеркарді поєдинку Усик — Верховен відбувся бій між надважковаговиками Річардом Торрезом-молодшим (14−1, 12 КО) і Френком Санчесом (26−1, 19 КО).

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26-річний американець Торрез був фаворитом протистояння, але бій завершився сенсаційною перемогою 33-річного кубинця Санчеса вже в другому раунді. Френк потужним ударом відправив суперника в глухий нокаут.

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https://twitter.com/BOXINGnBBQ/status/2058261628374728788
https://twitter.com/Sourceofboxing/status/2058261296261267533

Це був поєдинок-елімінатор за лінією IBF. Санчес став претендентом на титул, яким володіє Олександр Усик. Після завершення бою кубинець заявив, що готовий до поєдинку з українцем.

Додамо, що єдиної поразки у кар'єрі Санчес зазнав від німця Агіта Кабаєла, якого деякі експерти називають найкращим надважковаговиком сучасності після Усика.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться біля пірамід у Гізі, Єгипет, початок — орієнтовно не раніше 00:30 за Києвом 24 травня. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

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Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Ми писали, що українець Даніель Лапін сенсаційно програв французькій «пантері» в Гізі.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Бокс Олександр Усик

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