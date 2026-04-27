«Нарешті відбудеться великий бій». Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на поєдинок у 2026 році

Джошуа та Ф’юрі проведуть бій у 2026 році (Фото: The Fight Game/YouTube)

Британські ексчемпіони світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29‑4, 26 KO) та Тайсон Ф’юрі (35‑2‑1, 24 KO) офіційно підписали контракт на проведення бою.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Трішки раніше поєдинок анонсував голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш‑Шейх.

Бій заплановано на четвертий квартал 2026 року. Наразі точну дату та місце бою не озвучено.

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«Ви бачили твіт від Його Високоповажності Туркі Аль аш-Шейха, в якому він написав: «Моїм друзям у Великій Британії - це відбудеться, контракт підписано».

І мені сказали, що це означає, що нарешті відбудеться великий бій. Тайсон Ф’юрі проти Ентоні Джошуа, це буде шоу Ring Magazine на Netflix у четвертому кварталі цього року", — розповів Коппінджер.

Перед поєдинком з Ф’юрі Джошуа проведе бій проти албанського нокаутера Крістіана Пренґи 25 липня в Ер‑Ріяді.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025‑го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП в Нігерії в якому загинули два його тренери.

Повідомлялося, що після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Ф’юрі заявив, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.

Перед цим промоутер Калле Зауерланд заявив, що поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа відбудеться восени в Дубліні, однак цю інформацію спростував його колега Едді Гірн.

Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу Карл Фроч назвав Ф’юрі фаворитом у бою з Джошуа, тоді як колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший навпаки ставить на Ентоні.