«Буде андердогом». Ексчемпіон світу назвав фаворита бою Ф’юрі — Джошуа

Джошуа та Ф’юрі можуть побитися вже цього року (Фото: The Fight Game/YouTube)

На думку британця, у разі організації цього поєдинку перевага буде на боці Ф’юрі, повідомляє Boxing News.

Фроч аргументував це впевненим виступом Ф’юрі у бою з Махмудовим.

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«Я думаю, що Ей Джей буде андердогом у цьому бою. Я вважаю Ф’юрі фаворитом, тим більше після виступу, який він показав у поєдинку з Арсланбеком Махмудовим. Це був стабільний виступ, він не поспішав і все одно добре виглядав.

Насправді я заздрю ​​цьому. Після 16 місяців поза рингом Ф’юрі зміг вийти і показати такий виступ. Гаразд, він бився проти Махмудова. Арсланбек — не боєць світового рівня, але це була хороша 12-раундова робота", — сказав Фроч.

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Ф’юрі заявив, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.

Водночас Тайсон не проти провести третій бій з Усик, на що українець відповів згодою.