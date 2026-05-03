«Він дуже потужний». Екссуперник Джошуа та Ф’юрі назвав фаворита майбутнього поєдинку британських зірок

Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі поб’ються цього року (Фото: Matchroom / Top Rank)

Шведський супертяж Отто Валлін, який свого часу виходив у ринг проти Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа, поділився прогнозом на майбутній бій двох британських зірок.

За словами Валліна, фаворитом протистояння буде Ф’юрі, однак списувати Джошуа з рахунків не варто, повідомляє Boxing Social.

«Напевно, Ф’юрі буде фаворитом, але це дуже цікавий бій. Я думаю, що Ф’юрі кращий як боксер, але Джошуа не слід недооцінювати. Він дуже різкий. У нього досить швидкі ноги та руки, він дуже потужний.

Реклама

Отже, якщо Джошуа зможе донести хороші удари, то це однозначно буде дуже цікавий поєдинок, в якому він може перемогти. Але Ф’юрі - добрий боксер. Він чудово рухається, він розумний. Як правило, у великих боях Ф’юрі б'ється дуже добре" - сказав Отто.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Наступний поєдинок Ентоні проведе проти албанського нокаутера Крістіана Пренгі 25 липня в Ер-Ріяді.

11 квітня у Лондоні Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів.

Після перемоги над Махмудовим Тайсон кинув виклик Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Ентоні відмовився виходити на ринг.