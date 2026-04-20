«Виграє за очками». Колишній британський боксер спрогнозував переможця бою Ф’юрі - Джошуа

Джошуа та Ф’юрі можуть побитися вже цього року (Фото: The Fight Game/YouTube)

Колишній британський боксер Девід Прайс поділився очікуваннями від можливого поєдинку в суперважкій вазі між Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Прайс вважає, що Ф’юрі має перевагу та здолає Джошуа рішенням суддів, повідомляє Boxing News Online.

«Я думаю, що Ф’юрі виграє цей бій за очками. Я завжди так говорив. Думаю, він просто добре скористається своїми габаритами, і це не по зубах для Ентоні Джошуа. Він буде атакувати в ближньому бою — сила удару Ентоні Джошуа на середній дистанції так само хороша, як і в будь-якого іншого, — але Тайсон Ф’юрі може просто тримати бій на відстані, не давати йому відірватися і може битися всю ніч.

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В обох чудова витривалість, але Тайсон Ф’юрі так розслаблений на боксерському рингу. Він наче гуляє в парку", — сказав Прайс.

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Ф’юрі заявив, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.

Перед цим промоутер Калле Зауерланд заявив, що поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа відбудеться восени в Дубліні, однак цю інформацію спростував його колега Едді Гірн.

Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу Карл Фроч назвав Ф’юрі фаворитом у можливому бою з Джошуа, тоді як колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший навпаки ставить на Ентоні.