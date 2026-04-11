«Це його найкращий шанс». Вайт назвав умову для поразки Ф’юрі в бою з Махмудовим

За словами Вайта, початок поєдинку буде найнебезпечнішим для Ф’юрі і якщо Махмудов використає свої сильні сторони, то може виграти, повідомляє BBC.

«Це небезпечний бій для Тайсона в перших раундах, тому що Махмудов — великий хлопець і у нього сильний удар. Я думаю, що йому варто піти вперед на Тайсона на початку бою, це його найкращий шанс.

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Якщо він дозволить Тайсону впіймати ритм, повернути роботу ніг і почати працювати джебом, то той його перебоксує і зупинить за вісім раундів", — сказав Вайт.

Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні.

Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри у січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але у січні 2026‑го повідомив про повернення у бокс.

Протягом професійної кар'єри Ф’юрі провів 37 боїв, здобув 34 перемоги (24 — нокаутом), двічі програв і ще один поєдинок завершився нічиєю.

Махмудов востаннє виходив у ринг у жовтні 2025 року, коли переміг британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.

Махмудов за кар'єру провів 23 поєдинки, здобув 21 перемогу (19 — нокаутом) і два бої програв.

У лютому боксери провели першу дуель поглядів. Нещодавно вони знову зійшлися в битві поглядів, під час якої Ф’юрі надіслав Махмудову повітряний поцілунок.

Раніше Тайсон розповів, як планує перемогти Арсланбека Махмудова.