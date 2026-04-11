Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх зробив гучну заяву під час вечора боксу в Лондоні, головною подією якого стане поєдинок Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова.

Туркі був поруч з Ентоні Джошуа та записав відеозвернення, під час якого анонсував «найбільший бій у світі».

«Дивіться трансляцію на Netflix прямо зараз. У нас є Ей Джей, і сьогодні нас чекає сюрприз.

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Сьогодні буде оголошено про найбільший бій у світі", — сказав Туркі.

Не виключено, що буде оголошено про бій Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа, про який говорять уже тривалий час.

Раніше Ф’юрі заявив, що після бою з Махмудовим хоче провести поєдинок саме проти Ентоні Джошуа.

Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні. Журнал The Ring знайшов таймлайн вечора боксу і опублікував час виходу боксерів на ринг. Згідно з ним, вихід Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова заплановано на 22:07 (00:07 за київським часом).

Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри у січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але у січні 2026‑го повідомив про повернення у бокс.

Протягом професійної кар'єри Ф’юрі провів 37 боїв, здобув 34 перемоги (24 — нокаутом), двічі програв і ще один поєдинок завершився нічиєю.

Махмудов востаннє виходив у ринг у жовтні 2025 року, коли переміг британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.

Махмудов за кар'єру провів 23 поєдинки, здобув 21 перемогу (19 — нокаутом) і два бої програв.

У лютому боксери провели першу дуель поглядів. Після цього вони знову зійшлися в битві поглядів, під час якої Ф’юрі надіслав Махмудову повітряний поцілунок. Нещодавно вони провели фінальну битву поглядів.

Також було названо гонорари боксерів за бій.