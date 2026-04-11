«Нас чекає сюрприз». Туркі анонсував «найбільший бій у світі» перед поєдинком Ф’юрі — Махмудов — відео

11 квітня, 23:38
Туркі Аль аш-Шейх (Фото: Туркі Аль аш-Шейх/Instagram)

Туркі Аль аш-Шейх (Фото: Туркі Аль аш-Шейх/Instagram)

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх зробив гучну заяву під час вечора боксу в Лондоні, головною подією якого стане поєдинок Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова.

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Туркі був поруч з Ентоні Джошуа та записав відеозвернення, під час якого анонсував «найбільший бій у світі».

«Дивіться трансляцію на Netflix прямо зараз. У нас є Ей Джей, і сьогодні нас чекає сюрприз.

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Сьогодні буде оголошено про найбільший бій у світі", — сказав Туркі.

https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/2043035876754624934?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2043035876754624934%7Ctwgr%5E899ab7856e34a532d36b9be226594d719e92b280%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Fboxing%2F1000000334804-turki-al-ashsheykh-sohodni-bude-oholosheno-pro-naybilshy%2F

Не виключено, що буде оголошено про бій Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа, про який говорять уже тривалий час.

Раніше Ф’юрі заявив, що після бою з Махмудовим хоче провести поєдинок саме проти Ентоні Джошуа.

Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні. Журнал The Ring знайшов таймлайн вечора боксу і опублікував час виходу боксерів на ринг. Згідно з ним, вихід Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова заплановано на 22:07 (00:07 за київським часом).

Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри у січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але у січні 2026‑го повідомив про повернення у бокс.

Протягом професійної кар'єри Ф’юрі провів 37 боїв, здобув 34 перемоги (24 — нокаутом), двічі програв і ще один поєдинок завершився нічиєю.

Махмудов востаннє виходив у ринг у жовтні 2025 року, коли переміг британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.

Махмудов за кар'єру провів 23 поєдинки, здобув 21 перемогу (19 — нокаутом) і два бої програв.

У лютому боксери провели першу дуель поглядів. Після цього вони знову зійшлися в битві поглядів, під час якої Ф’юрі надіслав Махмудову повітряний поцілунок. Нещодавно вони провели фінальну битву поглядів.

Також було названо гонорари боксерів за бій.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Бокс

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