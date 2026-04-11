Джошуа прибув на бій Ф’юрі проти Махмудова — відео
Ентоні Джошуа може незабаром провести бій з Тайсоном Ф’юрі (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Британський супертяж Ентоні Джошуа прибув на вечір боксу, під час якого відбудеться поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Арсланбеком Махмудовим.
Джошуа з’явився на арені стадіону Тоттенгем Готспур у Лондоні разом зі своїм промоутером Едді Хірном. Їх зафіксували камери під час поєдинків андеркарду.
Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні. Журнал The Ring знайшов таймлайн вечора боксу і опублікував час виходу боксерів на ринг. Згідно з ним, вихід Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова заплановано на 22:07 (00:07 за київським часом).
Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри у січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але у січні 2026‑го повідомив про повернення у бокс.
Протягом професійної кар'єри Ф’юрі провів 37 боїв, здобув 34 перемоги (24 — нокаутом), двічі програв і ще один поєдинок завершився нічиєю.
Махмудов востаннє виходив у ринг у жовтні 2025 року, коли переміг британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.
Махмудов за кар'єру провів 23 поєдинки, здобув 21 перемогу (19 — нокаутом) і два бої програв.
У лютому боксери провели першу дуель поглядів. Після цього вони знову зійшлися в битві поглядів, під час якої Ф’юрі надіслав Махмудову повітряний поцілунок. Нещодавно вони провели фінальну битву поглядів.
Також було названо гонорари боксерів за бій.
Раніше Ф’юрі заявив, що після бою з Махмудовим хоче провести поєдинок проти Ентоні Джошуа.