Джошуа прибув на бій Ф’юрі проти Махмудова — відео

11 квітня, 22:39
Ентоні Джошуа може незабаром провести бій з Тайсоном Ф’юрі (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Ентоні Джошуа може незабаром провести бій з Тайсоном Ф’юрі (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Британський супертяж Ентоні Джошуа прибув на вечір боксу, під час якого відбудеться поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Арсланбеком Махмудовим.

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Джошуа з’явився на арені стадіону Тоттенгем Готспур у Лондоні разом зі своїм промоутером Едді Хірном. Їх зафіксували камери під час поєдинків андеркарду.

Reuters/Andrew Couldridge
Фото: Reuters/Andrew Couldridge
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Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні. Журнал The Ring знайшов таймлайн вечора боксу і опублікував час виходу боксерів на ринг. Згідно з ним, вихід Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова заплановано на 22:07 (00:07 за київським часом).

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Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри у січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але у січні 2026‑го повідомив про повернення у бокс.

Протягом професійної кар'єри Ф’юрі провів 37 боїв, здобув 34 перемоги (24 — нокаутом), двічі програв і ще один поєдинок завершився нічиєю.

Махмудов востаннє виходив у ринг у жовтні 2025 року, коли переміг британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.

Махмудов за кар'єру провів 23 поєдинки, здобув 21 перемогу (19 — нокаутом) і два бої програв.

У лютому боксери провели першу дуель поглядів. Після цього вони знову зійшлися в битві поглядів, під час якої Ф’юрі надіслав Махмудову повітряний поцілунок. Нещодавно вони провели фінальну битву поглядів.

Також було названо гонорари боксерів за бій.

Раніше Ф’юрі заявив, що після бою з Махмудовим хоче провести поєдинок проти Ентоні Джошуа.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Бокс

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