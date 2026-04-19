Непереможений український боксер нокаутував 45-річного суперника у першому раунді — відео

Чемпіон за версією WBC Francophone у другій важкій вазі українець Олександр Гриців (13−0, 9 КО) достроково переміг досвідченого нігерійця Оландреважі Дуродола (50−11, 44 КО) під час вечора боксу у Львові.

Бій завершився вже у першому раунді. Українець швидко захопив ініціативу, притиснув 45-річного суперника до канатів і провів серію потужних ударів. Після цього Дуродола опустився на коліно та дав зрозуміти, що не зможе продовжити поєдинок. Рефері зафіксував перемогу технічним нокаутом.

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У ще одному поєдинку вечора українець Ярослав Михалушко за підсумками 10 раундів здолав свого співвітчизника Зоравора Петросяна рішенням суддів. Бій вийшов конкурентним — Михалушко краще працював на ближній дистанції, тоді як його опонент відповідав ударами з дистанції. Втім, у другій половині зустрічі Петросян помітно втомився, що вплинуло на підсумковий результат — 96:94 на користь чемпіона за записками всіх суддів.

Крім цього, Максим Молодан не залишив шансів аргентинцю Еліас Маурісіо Аедо, завершивши бій технічним нокаутом уже в другому раунді після точного удару лівою.

Повідомлялося, що 23 травня Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.