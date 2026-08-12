«Чому б і ні?». Гвоздик відповів критикам команди Усика і припустив перемогу Джошуа над Ф’юрі
Єгор Голуб, Ентоні Джошуа та Сергій Лапін (Фото: instagram.com/serge_lapin)
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик висловився щодо співпраці британського суперважковаговика Ентоні Джошуа з командою Олександра Усика.
Український боксер став на захист Єгора Голуба та Сергія Лапіна, які були в кутку Джошуа під час його останнього бою проти Крістіана Пренги. Голуб і Лапін зазнали критики за тактичну підготовку Джошуа та підказки під час поєдинку.
Гвоздик вважає, що українські фахівці зможуть підготувати Ей Джея до поєдинку з Тайсоном Ф’юрі.
«А чому б і ні? Адже вони якось готують Олександра Усика? Дивіться, я не перебуваю в їхньому таборі. Я не бачу, що і як вони роблять. Але знаю, що вони обидва досвідчені. Що вони самі були боксерами, пройшли все це на власному досвіді. Тому чому б і ні? Звісно, зможуть», — сказав Гвоздик в інтерв'ю vRINGe.
Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.
За інформацією журналіста Sports Illustrated Кріса Меннікса, наразі найімовірнішим місцем проведення бою є США. Головним претендентом на проведення поєдинку вважається легендарна арена Madison Square Garden у Нью-Йорку.
Повідомлялося, що Туркі розкрив, де і коли відбудеться бій Ф’юрі проти Джошуа.