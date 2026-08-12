«Чому б і ні?». Гвоздик відповів критикам команди Усика і припустив перемогу Джошуа над Ф’юрі

Український боксер став на захист Єгора Голуба та Сергія Лапіна, які були в кутку Джошуа під час його останнього бою проти Крістіана Пренги. Голуб і Лапін зазнали критики за тактичну підготовку Джошуа та підказки під час поєдинку.

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Гвоздик вважає, що українські фахівці зможуть підготувати Ей Джея до поєдинку з Тайсоном Ф’юрі.

«А чому б і ні? Адже вони якось готують Олександра Усика? Дивіться, я не перебуваю в їхньому таборі. Я не бачу, що і як вони роблять. Але знаю, що вони обидва досвідчені. Що вони самі були боксерами, пройшли все це на власному досвіді. Тому чому б і ні? Звісно, зможуть», — сказав Гвоздик в інтерв'ю vRINGe.

Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

За інформацією журналіста Sports Illustrated Кріса Меннікса, наразі найімовірнішим місцем проведення бою є США. Головним претендентом на проведення поєдинку вважається легендарна арена Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Повідомлялося, що Туркі розкрив, де і коли відбудеться бій Ф’юрі проти Джошуа.