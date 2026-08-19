Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про організацію бою його клієнта з ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі.

За словами Хірна, сторони вже підписали контракти на проведення поєдинку. Водночас його офіційне оголошення затримується через бажання організаторів змінити низку початкових умов угоди.

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«Якщо ви хочете оголосити, що бій відбудеться на умовах підписаного контракту, тоді так, ми близькі. Але якщо ви хочете змінити місце проведення і низку інших речей, які просите змінити, то з погляду оголошення бій точно не є близьким», — заявив Хірн на YouTube-каналі Seconds Out.

Спочатку поєдинок планували провести у Великій Британії — саме такі умови були закладені в угоду. Водночас команда Ф’юрі наполягає на проведенні бою в Нью-Йорку.

У разі перенесення поєдинку до США команда Джошуа хоче отримати додаткові гарантії. Йдеться, зокрема, про фінансові умови через особливості американського оподаткування, а також організацію медіатурів, подорожей і тренувального процесу.

При цьому Хірн запевнив, що бій не перебуває під загрозою зриву.

«Я хочу чітко заявити одну річ: бій не під питанням. Ми не можемо відмовитися від цього бою. Вони не можуть відмовитися. У них є контракт, і в нас теж є контракт», — сказав промоутер.

За його словами, якщо організатори остаточно наполягатимуть на проведенні поєдинку в Нью-Йорку, сторонам доведеться укласти додаткову угоду та зафіксувати всі зміни.

«Єдине, що затримує оголошення, — їхнє бажання змінити угоду та контракт. Ми погодилися провести цей бій і не можемо від нього відмовитися. Ми не хочемо відмовлятися. Ми дуже задоволені. Але все, чого ми від них просимо, — просто виконати умови угоди, яку вони підписали», — підсумував Хірн.

Очікується, що бій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі відбудеться 20 листопада. Наразі одним із головних питань залишається місце проведення. За попередньою інформацією, фаворитом є Madison Square Garden у Нью-Йорку.

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Нагадаємо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

Раніше Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.

промоутер Воррен заявив, що проведення бою за межами Великої Британії може розчарувати місцевих фанатів.

Колишній чемпіон Карл Фроч також розкритикував ідею провести бій у США, а не у Великій Британії.