Український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк здобув другу перемогу на професійному рингу, достроково перемігши француза Ленні Патрача у Джидді.

Бій, який відбувся в андеркарді поєдинку Джошуа — Пренга, завершився вже у другому раунді. Хижняк після серії точних ударів відправив суперника в нокдаун, але той зумів піднятися. Незабаром француз знову опинився на коліні, і рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут.

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За виступом українця спостерігав колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик, який прибув на вечір боксу.

Головний поєдинок вечора Джошуа — Пренга розпочнеться орієнтовно о 01:00 за київським часом.

Напередодні Джошуа та Пренга пройшли процедуру зважування. Албанець виявився важчим за британця майже на 5 кг

Раніше Джошуа та Пренга провели традиційну дуель поглядів перед своїм боєм.

Джошуа підходить до бою з професійним рекордом 29 перемог (26 нокаутом) та чотири поразки. На рахунку Пренги 20 перемог і одна поразка, при цьому всі свої перемоги албанець здобув достроково.

Свій останній бій Джошуа провів у грудні 2025 року, коли переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього британець взяв паузу через ДТП у Нігерії, внаслідок якої загинули два його тренери.

Раніше Джошуа та Тайсон Ф’юрі підписали контракт на проведення бою, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Точну дату та місце поєдинку поки не оголосили. Промоутер Едді Гірн заявляв, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Водночас Пренга заявив, що має намір не лише перемогти Джошуа, а й перекреслити плани британця щодо майбутнього поєдинку з Ф’юрі.

Напередодні Тайсон Ф’юрі у Таїланді здобув перемогу над 46-річним поляком Маріушем Вахом.