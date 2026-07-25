На очах у Усика. Хижняк у другому раунді переміг француза в андеркарді бою Джошуа — відео

25 липня, 20:13
Хижняк здобув другу перемогу в професіоналах (Фото: TURKI ALALSHIKH/X)

Хижняк здобув другу перемогу в професіоналах (Фото: TURKI ALALSHIKH/X)

Український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк достроково переміг француза Ленні Патрача у вечорі боксу в Джидді.

Поєдинок завершився вже у другому раунді. Після серії влучних ударів українець спочатку відправив суперника в нокдаун. Француз зміг продовжити бій, однак незабаром знову опинився на коліні. Цього разу рефері вирішив достроково завершити зустріч, зафіксувавши перемогу Хижняка технічним нокаутом.

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Для Хижняка це другий професійний бій. Він дебютував у березні у бою в Києві, коли вже у першому раунді нокаутував колумбійця Вілмера Барона.

Бій Хижняка проходив в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стало протистояння Ентоні Джошуа та Крістіана Пренги. За поєдинком українця з перших рядів спостерігав колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик, який прибув на вечір боксу.

Поєдинок Джошуа — Пренга має розпочатися орієнтовно о 01:00 за київським часом.

Напередодні Джошуа та Пренга пройшли процедуру зважування. Албанець виявився важчим за британця майже на 5 кг

Раніше Джошуа та Пренга провели традиційну дуель поглядів перед своїм боєм.

Джошуа підходить до бою з професійним рекордом 29 перемог (26 нокаутом) та чотири поразки. На рахунку Пренги 20 перемог і одна поразка, при цьому всі свої перемоги албанець здобув достроково.

Свій останній бій Джошуа провів у грудні 2025 року, коли переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього британець взяв паузу через ДТП у Нігерії, внаслідок якої загинули два його тренери.

Раніше Джошуа та Тайсон Ф’юрі підписали контракт на проведення бою, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Точну дату та місце поєдинку поки не оголосили. Промоутер Едді Гірн заявляв, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Водночас Пренга заявив, що має намір не лише перемогти Джошуа, а й перекреслити плани британця щодо майбутнього поєдинку з Ф’юрі.

Напередодні Тайсон Ф’юрі у Таїланді здобув перемогу над 46-річним поляком Маріушем Вахом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олександр Хижняк Ентоні Джошуа Олександр Усик Бокс

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